マウスコンピューターは5月14日、スリムケースを採用したデスクトップPC「mouse SHシリーズ」にホワイトカラーを追加し、新モデルを販売開始した。「mouse SHシリーズ」にホワイトカラーが追加○横幅99ｍｍのスリムなボディ同シリーズは、横幅99ｍｍのスリムな筐体に、本体前面に各種インタフェースを配置しているため、アクセスがスムーズだ。周辺機器との接続に便利なType-CのUSB3.0ポートを1つ、Type-AのUSB3.0ポートを2つ、ヘ