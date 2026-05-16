恋愛リアリティー番組、ABEMA「恋愛病院」に出演していた西東京市議の千間泉実氏（33）が16日、Xを更新。13日のYouTubeチャンネル「リハック」での女子メンバー集結会での発言を謝罪した。千間氏は番組内で、前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）に対し、積極的にアプローチ。一方の石丸氏は10日、幻冬舎の箕輪厚介氏や同番組プロデューサーの高橋弘樹氏が参加した生配信内（第6回見守る会）で、千間氏への思いを吐露していた。千間氏