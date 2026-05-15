牛丼チェーン店「すき家」が15日、公式サイトを更新。悪質な偽サイトへの注意喚起を行った。【写真】「すき家」対象商品・返金方法などサイトでは「現在、「すき家」の公式サイトを装った偽サイトの存在が確認されています。株式会社すき家ならびに株式会社ゼンショーホールディングスとは一切関係がございません。URLをご確認の上、絶対に個人情報などを入力しないようご注意ください」と呼びかけている。■報告全文悪質な偽