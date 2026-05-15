俳優のチャン・ドンジュが引退を宣言した。チャン・ドンジュは5月15日、自身のインスタグラムを更新。【画像】チャン・ドンジュに「変なことだけはやめて…」の声真っ黒な画像とともに、「今日を最後に、私は俳優チャン・ドンジュとしての人生を終えようと思います。舞台からは去りますが、皆様が送ってくださった真心は一生忘れません」と引退を発表した。彼は「長い間、俳優という名で生きてきながら、本当に多くの愛と応援をい