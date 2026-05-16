キッセイ薬品工業（長野県松本市）は１５日、国内販売している血管炎治療薬「タブネオス」を投与された後に死亡した患者が、因果関係が不明なケースを含めて国内で２０人報告されたと発表した。重篤な肝機能障害も報告されており、同社は医療機関に対し、新規投与を当面控えるよう呼びかけている。