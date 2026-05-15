熊本県八代市の新庁舎建設を巡る汚職事件で、警視庁と熊本県警の合同捜査本部は5月7日、同市議会議員の成松由紀夫容疑者（54）ら3人をあっせん収賄容疑で逮捕した。逮捕前の会見では、その強面な態度が話題なったが、果たして地元での彼の評判はどのようなものか――。＊＊＊【写真を見る】賄賂6000万円は何に使われたのか…周囲は「お金に余裕があるようには思えなかった」官製談合の舞台は2016年の熊本地震で被災した八