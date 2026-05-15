日本旅行中、食べ物を口にした直後に吐き出す動画を投稿した有名インフルエンサーの行動をめぐり、オンライン上ではさまざまな意見が出ている。TikTokでフォロワー300万人を抱えるクリエイターのシアン・アビオン（Cian Abion）は最近、東京旅行の動画を公開した。アビオンは老舗喫茶店で看板メニューのプリンを味わった後、「苦すぎる」と言いながら、口にしていた食べ物をカメラの前で吐き出した。問題は、そのプリンがほろ苦い