「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が14日、Xを更新。中東情勢悪化によるナフサ供給不安に関連して皮肉を込めたとみられるワードを“6連発”で投稿した。米国、イスラエルによるイラン攻撃に端を発した中東情勢の悪化を受け、ナフサなど石油由来製品の不足について、報道各社が報じている。「ポテトチップス」パッケージの白黒化を発表したカルビーに対しては農水省が12日にヒアリングを行ってい