おととい広島県呉市の船の解体現場で発生した火災は、午後5時にほぼ消し止められたとして鎮圧が宣言されました。【映像】黒煙立ち上る火災発生当時の様子火災発生から3日目のきょう、午前9時から重機を使って燃えた廃材などを動かしながらの消火活動が行われました。おととい午後1時ごろ、呉市音戸町にある船の解体現場から出火し、使われなくなった船や廃材などが燃えたほか係留中の船にも延焼しました。呉市はきょう午後