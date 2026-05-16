人気女性タレントが、知名度の上昇に伴って地元で囁かれるようになった「ありもしない噂」の数々を赤裸々に告白し、スタジオの爆笑を誘った。【映像】「セクシーなキス」の一部始終かまいたち（山内健司濱家隆一）が司会を務め、ゲストと共に気になるトピックから派生する「余談」を楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』（ABCテレビ）。13日の放送回では、都会で頑張る“ど田舎出身芸能人”が大集合し、王林