通称「ゾンビたばこ」などと呼ばれる、指定薬物のエトミデートを使用した罪で起訴された元広島東洋カープ所属の羽月隆太郎被告（26）。5月15日、羽月は広島地裁の証言台に立つと「周囲に吸っているカープ選手がいた」と語った。「週刊文春」は、広島の別の選手がゾンビたばこの売人と写る写真を入手した。【画像】「週刊文春」が入手した売人の写真公判で“爆弾発言”をした羽月©時事通信社羽月が逮捕されたの