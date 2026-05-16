敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場した。1回の打席に入ろうとすると、球審に思わぬ珍事が。選手、監督が爆笑する事態となった。ロサンゼルス近郊のアナハイム、古巣エンゼルス戦ということもあり、打席に立つと大歓声を浴びた大谷。ところがなかなか試合が始まらない。審判のベルトにアクシデントが起こったようだった。状況を確認した大