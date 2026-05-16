人生最大の買い物と言えば「マイホーム」だが、どれだけお金をかけても隣人を完全にコントロールすることはできない。ガールズちゃんねるに5月中旬、「近隣ガチャ失敗した」というトピックが立ち、悲惨な報告が相次いだ。近隣ガチャとは、入居後に判明する住民の質やトラブルを指すネットスラングだが、これが「ハズレ」だとしたら絶望的だ。「戸建ては詰むよねー」「持ち家？？それならしんどいね」といった声が上がる通り