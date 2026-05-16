歌手ブリトニー・スピアーズについて、米ロサンゼルスのレストランでの言動をめぐる騒動が波紋を広げている。発端は、店内で叫び声や犬のような声を上げ、刃物を持って歩いたとする目撃証言だったが、ブリトニー側はこれを誇張された報道と全面否定した。 【写真】元夫は暴露本を出版 報道によれば、ブリトニーは13日夜、同伴者2人と食事中に声を荒らげ、店内をナイフを持って歩いたとされ、一部の