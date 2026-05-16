フィンランド発の人気デザインハウス「マリメッコ」から、ブランド創立75周年を記念した限定バッグ第2弾が登場します。アイコニックな「Unikko」と「Vihkiruusu」を融合した華やかなデザインは、春夏らしい明るいカラーリングが魅力♡さらに、ホームコレクションの先行販売やスペシャルノベルティも展開され、マリメッコの世界観をたっぷり楽しめる特別なラインナップとなっています。 75周年を彩る限定バッグ