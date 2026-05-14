「そうそう！こういうのが欲しかった！」とかゆいところに手が届き、その上スタイリッシュなアイテムが豊富な山崎実業の「towerシリーズ」。筆者の家にも30や40ではきかないほど、towerシリーズの商品がありますが、今回はその中でもコスパがいいものを厳選してご紹介します。なお、“コスパがいいもの”＝“安いもの”ということではなく、コストに関してのパフォーマンスに優れているもの、日本語で言えば費用対効果が高いものに