元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１６日、大阪・カンテレの情報番組「ドっとコネクト」（土曜・前１１時２０分）にコメンテーターとして出演。自身の思いつきから端を発して、生放送を約３０秒間モノクロで放送させて、視聴者を驚かせた。番組内では、スナック菓子メーカーのカルビーを取り上げた。中東情勢の影響で、インクの原料となるナフサの調達が不安定だとして、ポテトチップスなどのパッケージが従来のフルカラー