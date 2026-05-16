【ナイロビ共同】東アフリカ・ウガンダの保健省は15日、エボラ出血熱に感染した男性1人が14日に首都カンパラの病院で死亡したと発表した。隣国コンゴ（旧ザイール）から入国したコンゴ人だとしている。ウガンダと隣接するコンゴ東部イトゥリ州では今月、エボラ熱に感染したとみられる少なくとも65人の死亡が確認されている。ウガンダ政府は死亡した男性と接触した近親者らを隔離し、国境周辺の検疫体制を強化した。ロイター通