軽トラックでパトカーに突っ込んだ5月12日の朝8時30分ごろ、警視庁北沢署から送検のために姿を現した1人の若い男。まだあどけなささえ残る大人しそうな見た目とはうらはらに、鋭い目つきでじっとカメラを見ていたのが印象的だった。彼はなぜ、警察官に発砲させるような行動に出たのか──。10日6時午後40分ごろ、東京都世田谷区若林の路上で警察官の制止を振り切って急発進などをしたとして、住所・職業不詳の小林悠斗容疑者（20）