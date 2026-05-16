◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）ヤクルト・奥川恭伸投手が炎上した。初回１死一塁から村松に右中間三塁打を浴びて先制点を献上。さらに石伊にも適時二塁打を浴びて２失点スタートとなった。３回には無死一塁から村松に右越え２ランを被弾。さらに２死一塁から石川に左翼席へ２ランを浴びた。３回を終えた時点で、８安打６失点と仕事を果たせず。ベンチで悔しげな表情を浮かべた。