この記事をまとめると ■台湾ではトヨタが圧倒的なシェアを占めている ■アフターマーケット市場の盛り上がりは以前よりも落ち着いた雰囲気となった ■日本車フリークが注目するのは日本メーカーのヘリテージパーツだ 台湾のアフターマーケットは最近どうなの？ 日本では2026年も東京オートサロンや大阪オートメッセが無事終了し、どちらの会場にも連日、国内外から多くのクルマファンが集まった。 こうしたアフターマーケッ