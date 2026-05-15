ドジャースの大谷翔平が5月13日（日本時間14日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたジャイアンツ戦に登板。マウンドでのプレーはもちろん、その“足元”にも注目が集まった。【写真】今年はそこにいたのか！大谷のデコピンスパイク試合中、中継映像に映り込んだ大谷のスパイク。カメラがアップで捉えたデコピンその舌革部分には、愛犬・デコピンの写真がプリントされていたのだ。靴紐を結び直すシーンでアップになり、SNS