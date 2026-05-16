オリジナルアニメーション『超かぐや姫！』のブルーレイが9月9日、発売される。予約受付の時点で販売店で在庫切れが相次いでいることを受け、同作の公式Xが増産に向け対応を検討中であることを発表。また、高額転売の動きについても言及した。【画像】特典に未公開シーン追加！公開された『超かぐや姫！』場面カット16日までの投稿で「【『超かぐや姫！』Blu-rayについてのご案内】」と書き出し、「昨日より予約を開始いたしま