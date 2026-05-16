ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が16日、インスタグラムを更新。鍾乳洞での近影をアップした。「おそようやーーすーーみーーー」とフォロワーへあいさつし、鍾乳洞でのショットを投稿した。白いタイトなトップスにジーンズ姿。肩からバッグを斜めがけにし、豊満なバストを強調させている。この姿にフォロワーからは「横アングルありがとうございます」「凄い。ど迫力」「ななななんてボリュームなんだ」とコメントが寄せ