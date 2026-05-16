OpenAIは5月15日（米国時間）、ChatGPTで個人の金融情報を扱う新機能のプレビュー提供を開始した。金融データ連携サービスのPlaid経由で銀行口座、クレジットカード、証券口座などをChatGPTに接続することで、財務データをダッシュボードで可視化し、会話を通じて家計管理を支援する。まずは米国のChatGPT Proユーザー向けに、WebとiOSでプレビューとして提供する。利用状況を踏まえて改善したうえでPlusユーザーにも展開し、最終