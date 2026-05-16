5月10日、アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、公開31日間で観客動員数774万人、興収114億円を突破した。【写真】4年連続100億突破を祝う「原作者・青山剛昌先生のイラスト」推理小説家が分析するヒットの理由「新作映画は公開1日目で観客動員数73.9万人、興収11.3億円を突破し、前年対比107％と過去最高の初日興収を記録する大ヒットでスタートしました。同作は、神奈川県の横