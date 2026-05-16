アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第16話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】新プリキュア候補？癖強いキャラの来栖エリザ公開された場面カット17日放送の第16話「探偵エリ―の事件簿！？」は、みくるが来栖エリザの小説を読んでいると、そのエリザが「次回作のアイデアを見つけるために探偵として雇ってほ