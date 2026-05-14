5月13日、神田うのがInstagramを更新し、自身の “薄毛治療” について明らかにした。「神田さんは《AGAスキンクリニック銀座レディース院に行って来たよー》と明かし、《毛量多過ぎて梳いているのに、前だけが薄くてホント頭の毛量バランスは上手くいかないものですね…》と自身の苦悩を告白しました。治療中の写真も載せており、前髪の生え際に機器を当てている様子や、注射されている様子もうかがえます。女性の薄毛は、な