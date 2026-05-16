恋愛リアリティー番組、ABEMA「恋愛病院」に出演した前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が16日、Xを更新。フォロワーに注意喚起を行った。石丸氏は「皆さん、マジで地獄への道を整備し過ぎです」と指摘した上で「落ち着いていきましょう」と投げかけた。具体的記述はなかったが、「恋愛病院」に出演していた女性に対する誹謗（ひぼう）中傷への注意喚起とみられる。ロケに参加していた元自動車整備士の起業家、池田陽花氏（はるか＝