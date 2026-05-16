タレントの中川翔子（年齢非公表）が16日、都内でフリースクールなどを運営する「明光みらい」の公式アンバサダー就任記念イベントに出席した。昨今の不登校生徒増加を受け、学びの多様性を提供する学習サービス。親会社の明光義塾の午前中に発生する空き教室などを使って、フリースクールなどを展開している。中川自身も中学校時代に不登校の経験があり、卒業式の出席もかなわなかった。「20代の頃は不登校は無駄で暗黒期だ