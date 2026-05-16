住宅ローンや家賃などの住居費は、生活費の多くを占めます。特に住宅ローンは金利の影響をダイレクトに受けるため、今より金利の低い住宅ローンへの借り換えを検討する人も多いでしょう。 しかし、借り換えにより金利が大きく変わるケースはあまり多くないのが実情です。本記事では、借り換えにより金利が0.5％低下する場合の支払額の変化をシミュレーションや、借り換えを考える際の注意点