ミスタードーナツ」は、5月13日（水）に、昨年売り切れ続出で話題となった人気ドーナツの「もっちゅりん」を、6月3日（水）から全国の店舗で発売すると発表。人気商品の復活に、SNSでは「再販きた〜」「人気過ぎて買えなかったやつ」「リベンジできる!?」といった声が寄せられ、Xのトレンド1位に「もっちゅりん」がランクインした（5月13日12時55分時点）。【写真】今年こそ食べたい！「もっちゅりん」全3種詳細■事前予約が