退職金が振り込まれたあと、「夫婦のお金なのだから、一部を妻名義の口座へ移しても問題ないのでは」と考える方もいるかもしれません。例えば、夫名義の口座から妻名義の定期預金へ800万円を移す場合、「あとから税務署に確認されることはあるのか」と不安になる方もいるでしょう。 もっとも、税務上は「夫婦のお金」という考え方だけでは判断されません。重要なのは、「誰の財産が、誰に移転したのか」という点です。その