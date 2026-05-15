NHKからフリーに転身した和久田麻由子アナ（37）がキャスターを務める「追跡取材 news LOG」（日本テレビ系）。初回（4月25日）の平均世帯視聴率が3.8％、2回目（5月2日）も同3.7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と数字が振るわない。【もっと読む】和久田麻由子の苦戦で有働由美子に意外な脚光…「キムタクに詰問」できる芸能界世渡り上手「話題性があっただけに、意外に感じるかもしれません。ただ、彼女に責任を負わせるの