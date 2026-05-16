櫻坂46増本綺良（24）が16日、自身の公式ブログを更新し、グループからの卒業を発表した。6月10日発売の15枚目シングル「Lonesome rabbit／What's“KAZOKU”?」の活動をもって卒業する。ブログでは「15枚目シングルの活動をもちまして、櫻坂46を卒業します」と報告。「16歳でオーディションを受けて、今は24歳。この場所で成長して大人になりました。欅坂46、櫻坂46で、たくさんたくさん心を動かされました。ここじゃなきゃ出来な