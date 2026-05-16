中3で妊娠し、15歳で未婚の母になった横井桃花さん。高校進学を断念し、ひとりで育てる決意をした彼女に、世間の視線は冷たいものだったそう。さらに、メディアで実体験を語るようになってからも届く辛辣な言葉に、同じような経験をしている子たちまでもが追い詰められてしまう怖さを感じたといいます。 【写真】「15歳で生んだ息子はもう7歳」横井さんと無邪気で遊ぶ母子の日常（全16枚） 「自業自得」と四文字で切り捨てられて