『ガンダム』シリーズの新情報を発表する『ガンダムカンファレンス SPRING 2026』が開催された。2017年9月より、８年11カ月にわたってお台場で親しまれてきた「実物大ユニコーンガンダム立像」（東京都江東区）が、2026年8月末をもって展示終了することが発表された。【動画】8月で展示終了！見納め間近の「実物大ユニコーンガンダム立像」8月末のフィナーレに向けて、新たなデカール装飾を施した姿で展示するほか、さまざまな