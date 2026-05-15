オーストラリアの東海岸に約11億ドル（約1742億円）を投じてトランプ・ブランドの超高層ホテル・マンションを建設する事業が、現地の反対世論などにより白紙化された。14日（現地時間）、該当事業の合弁相手であるオーストラリアの不動産開発会社「アルタス・プロパティ・グループ」によると、同社のデービッド・ヤング最高経営責任者（CEO）は最近、ソーシャルメディアでトランプ・ブランドがオーストラリア人にとって不良（toxic