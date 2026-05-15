埼玉県の高校教師の男が、女子生徒に性的暴行を加えようとしたとして逮捕されました。男は女子生徒の担任でした。【映像】手で顔を覆う連行途中の容疑者茂木良太容疑者（41）は2023年4月から6月までの間、複数回にわたって当時勤務していた埼玉県の県立高校の女子生徒を自宅に連れ込み、性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。警察によりますと、茂木容疑者は女子生徒の担任でした。女子生徒の悩み相談を受けている