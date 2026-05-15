日本サッカー協会は１５日に都内で北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）メンバー発表会見を行い、ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が最年長で選出。日本代表として最多、さらにアジア初となるＷ杯５大会連続出場の快挙となる。Ｗ杯メンバー選出を受けて長友は「ありがとうございます。今回で５回目の選出ですが、こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました。ありきたりかもしれませんが、選出していただき本当に感謝の気持ち