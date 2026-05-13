とんかつ専門店「松のや」の公式X（＠matsu_noya）は、フォロワー数が30万人を突破したことを記念し、2026年5月13日にお得なクーポンを公開しました。クーポンは13日15時から利用でき、ロースとんかつを"最大30％オフ"で楽しめます。最大350円引きクーポンの対象商品は9商品あります。30％オフまたは25％オフになります。＜30％オフ＞●ダブルロースかつ定食1050円→730円（320円引き）●ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食1150円