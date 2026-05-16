日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。乗りかかった〓報復殺人〓の行き着く先は？『シンプル・アクシデント／偶然』評点：★4点（5点満点）「人権」を巡る「復讐」のパラドックス ©LesFilmsPelleas我々がありとあらゆる手段を用いてでも「人権」を死守する必要があるのは、それが政治権力に拘束され拷問され殺されないための最後の砦だからである。