能登半島地震の被災地で、無人になった家屋や神社が狙われる窃盗被害が相次いでいる。多くの住民が避難した奥能登地域では、２０２５年の窃盗被害が地震前の２３年の３倍近くに急増。県警は地域のボランティアと連携した特別警戒チームを発足させ、被災地に本部直轄の治安対策拠点を設置するなど対策に乗り出している。（成島翼）地震で本殿と拝殿が全壊した輪島市門前町の石倉（いわくら）神社。集落の住民は仮設住宅などに移