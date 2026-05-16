東京大学の学園祭「五月祭」の公式X（旧ツイッター）が16日に更新され、17日は予定通り開催すると告知した。公式Xでは、安全管理上の理由により16日の全企画を中止すると発表。「本郷・弥生キャンパスの各所に爆弾を仕掛け、五月祭期間中に爆破する等の犯行予告メールが、弊委員会及び特定の企画団体に対してあったことを受け、五月祭の運営に責任を有する者として、大学および警察とも協議した上で慎重に検討した結果、来場者