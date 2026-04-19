弁護士の橋下徹氏（56）が19日放送の読売テレビそこまで言って委員会NP」（日曜後1・30）に出演。元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリスト・小川泰平氏に苦言を呈した。この日は、京都府南丹市で起きた11歳男児の死体遺棄事件を取り上げた。番組内で事件の経緯や捜査について解説、パネリストからの質問にも応じる小川氏に、橋下氏は「苦言を呈させていただきたい」と切り出し、「再生回数が回ったことを喜ぶような発言があっ