「本拠地ドジャー・スタジアムで最近、真美子さんの観戦姿を見かけることはほとんどありません。先日、大谷選手の番記者が球団関係者にその理由を聞いたところ“真美子さんは実務的に忙しいようだ”と話したといいます。現地の番記者たちは、それが“大谷財団の業務”だと考えているのです」（在米ジャーナリスト）5月7日（日本時間）、ドジャースの大谷翔平選手（31）はアストロズ戦で二塁打を放ち、自己ワースト更新中だった連続