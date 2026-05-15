「今日、ちょっとだけ僕に触れとかないと……。あなたの同期のことで、すんごいことになってる」5月14日放送の情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）で、MCの山里亮太（49）にこう語りかけたのは、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）。山里が「あれですよね、でも2人でしゃべったんですよね？じゃあ、終わりじゃないですか？」と返すと、高橋は「ちゃんとしゃべってて、もう何のわだかまりもなくて。飯行く約束とかもできて