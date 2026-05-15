お手柄犬を表彰 岡山県倉敷市で行方不明になった90代の女性を発見した警察嘱託犬と指導者の男性に感謝状が贈られました。ご褒美の肉のセットに大喜びです。 【写真をもっと見る】表彰式でご褒美をもらうルイ君 認知症を患う女性（90代）を捜索 行方不明の女性を発見したのは、警察嘱託犬でゴールデン・レトリバーのルイ君（5）です。人命救助の功績をたたえ、指導者の岡祐一郎さんとルイ君に警察から感謝状が贈ら