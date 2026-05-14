祖父は人間国宝、父は重要無形文化財と、輝かしい家柄を継ぐ、まさに“歌舞伎界のサラブレット”というべき役者・中村児太郎（32）。成駒屋の次世代を担う女方として将来を嘱望されてきたが、昨年6月、「週刊新潮」の報道で妻への“凄絶DV”が発覚した。それから約1年、いまだ問題は解決していないどころか、新たな事実が明らかになった（以下、「週刊新潮」2025年6月26日号・2026年3月12日号をもとに加筆・修正しました）。＊