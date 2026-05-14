飲食店の会計をする家族を外で待っていた小学生の女の子に、声をかけキスなどしたとして、59歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、小泉竜司容疑者は今年の元日、東京・江戸川区で、小学校低学年の女子児童にキスするなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。児童が飲食店で家族と食事した後、会計する両親を店の外で待っていたところ、小泉容疑者が「何か食べたいの」と声をかけ、犯行に及んだとみられています。